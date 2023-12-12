"جينا نحيى فرحكم".. فرقة سورية تشارك المصريين فرحتهم بالانتخابات فى أكتوبر

شهد محيط لجنة مدرسة جيل 2000 بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، وصلة رقص مصري- سوري مشترك بعد أغنية أدتها فرقة سورية تشارك المصريين احتفالاتهم بانطلاق انتخابات الرئاسة 2024.

واعتمدت أغاني الفرقة السورية على توجيه الشكر لمصر والحكومة المصرية على استقبالها للشعب السوري منذ سنوات، وقال مؤدي الفرقة ضمن أغانيه "جينا نحيي فرحكم.. مصر أم الدنيا للسوري فتحت بابها، الله محيي شبابها".

وشارك العشرات من الناخبين في الرقص والتهليل على نغمات الدبكة السورية والساكسفون، بالتناوب مع اغاني مصرية منها "تسلم الأيادي".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد الماضي، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.