أمانات الأحزاب بإمبابة تنظم مسيرات حاشدة فى اليوم الثالث للانتخابات

تواصل أمانات حزبي مستقبل وطن وحماة الوطن، في إمبابة، حشد المواطنين للمشاركة في اليوم الثالث والأخير للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتنظم الأحزاب جولات متتالية على محيط اللجان الانتخابية في الدائرة لمتابعة استقرار الأمور، وتقديم التيسيرات للناخبين، كما تنظم مسيرات حاشدة بمشاركة قيادات الأمانات والمواطنين.

وشهدت اللجان الانتخابية في حي إمبابة مشاركة متميزة لليوم الثالث على التوالي في الانتخابات الرئاسية.

حيث اصطف المواطنون من مختلف الفئات أمام اللجان الانتخابية حرصا على التصويت في الإنتخابات، مع استمرار مشاهد الاحتفال بالانتخابات أمام اللجان.

وتواصل الحملات الشعبية حشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات، من خلال توفير وسائل نقل مجانية وتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.