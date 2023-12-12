سيدات أسيوط تتقدمن تتقدم مسيرة دعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظم عشرات المواطنين اليوم الثلاثاء، مسيرة داعمة للمشاركة في الانتخابات في منطقة كورنيش النيل بمحافظة أسيوط، وذلك بالتزامن مع ثالث أيام الانتخابات الرئاسية المنعقدة على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 من ديسمبر.

ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

وتقدم النساء المسيرة رافعات الأعلام المصرية، تعبيرًا عن سعادتهم بمشاركة مختلف فئات المصريين فى الانتخابات، كما طوقت فرق المتطوعين المسيرة لتنظيم سير الطريق وعدم توقف حركة المرور، وسط تعالى أنغام الأغانى الوطنية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

مرشحو الانتخابات الرئاسية 2024

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى.: