5 نصائح سهلة لتنظيف الغلاية الكهربائية في المنزل..محلول الخل

تعتبر الغلاية الكهربائية من الأجهزة الأساسية في عديد من المنازل، مما يجعل من السهل غلي الماء لأغراض مختلفة، بمرور الوقت، يمكن أن تتراكم الرواسب المعدنية والشوائب الأخرى داخل الغلاية، مما يؤثر على أدائها وطعم الماء.

وفيما يلي 5 نصائح تساعدك في تنظيف الغلاية الكهربائية بالمنزل.

محلول الخل

أحد الطرق الأكثر فعالية لإزالة الترسبات من الغلاية الكهربائية هو استخدام محلول الخل، قم بخلط أجزاء متساوية من الخل الأبيض والماء، حتى تملأ الغلاية إلى منتصفها تقريبًا. اغلي المحلول ثم اتركه لمدة 15-20 دقيقة، بعد ذلك، تخلص من المحلول واشطف الغلاية جيدًا بالماء العذب. تساعد حموضة الخل الخفيفة على إذابة الرواسب المعدنية والرواسب الكلسية، مما يترك غلايتك نظيفة وخالية من الروائح.

مقشر صودا الخبز

صودا الخبز هي منظف كاشط ممتاز يمكن أن يساعد في إزالة البقع العنيدة والبقايا من داخل الغلاية الكهربائية. اصنعي عجينة عن طريق خلط صودا الخبز مع كمية صغيرة من الماء. ضعي العجينة على المناطق المصابة وافركيها بلطف باستخدام فرشاة ناعمة أو إسفنجة. اشطف الغلاية جيدًا للتأكد من إزالة جميع البقايا. لا تعمل صودا الخبز على التنظيف فحسب، بل تعمل أيضًا على تحييد الروائح الكريهة، مما يترك غلايتك منعشة.

طريقة عصير الليمون

الحموضة الطبيعية للليمون تجعلها عامل تنظيف فعال آخر للغلايات الكهربائية. قم بعصر عصير ليمونة أو اثنتين في الغلاية وأضف الماء. يُغلى المحلول في الغليان، ثم يُترك لمدة 30 دقيقة تقريبًا. تخلصي من ماء الليمون واشطفي الغلاية جيدًا. لا تساعد هذه الطريقة على إزالة الترسبات الكلسية فحسب، بل تضفي أيضًا رائحة حمضيات لطيفة على الغلاية.

صابون الأطباق والماء

للتنظيف الروتيني، يمكن أن يكون محلول بسيط من صابون الأطباق المعتدل والماء فعالا. املأ الغلاية بالماء الدافئ وأضف بضع قطرات من صابون الأطباق وحرك الماء لتكوين رغوة. اتركه لبضع دقائق قبل فرك الجزء الداخلي بفرشاة ناعمة أو إسفنجة. اشطف الغلاية جيدًا لإزالة أي بقايا صابون.

نقع حامض الستريك

يمكن أن يكون حمض الستريك، المتوفر على شكل مسحوق، عاملًا لإزالة الترسبات الكلسية في الغلايات الكهربائية. قم بإذابة ملعقة كبيرة من حامض الستريك في كوب من الماء ثم اسكب المحلول في الغلاية، اغلي الخليط واتركيه لمدة 15 دقيقة على الأقل. تخلص من المحلول واشطف الغلاية جيدًا، حيث يعمل حمض الستريك على تكسير الرواسب المعدنية والرواسب الكلسية بشكل فعال دون ترك أي طعم أو رائحة متبقية.