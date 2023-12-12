الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العشرات أمام صناديق الموسكي وحدائق القبة للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

تجمع العشرات أمام صناديق الإقتراع بأحياء حدائق القبة والموسكي للإدلاء بصوتهم الانتخابي.

وعلى أصداء الموسيقى انتخب أهالي أحياء حدائق القبة والموسكي مرشحهم وسط فرحة عارمة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت لجان محافظة القاهرة اليوم إقبالا ملحوظا من مواطني المحافظة.

واعلنت محافظة القاهرة عن اقبالا ملحوظا من سكان المحافظة على صناديق الاقتراع في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

ومن جهته أشاد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بوعي المواطنين في مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، يوم الأحد الماضي، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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