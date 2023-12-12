مسيرة حاشده لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالغردقة

نظم طلاب من أجل مصر مسيرة حاشدة لدعم وحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمدينة الغردقة، وذلك بحضور عدد كبير من طلاب جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة.

أكد الدكتور أسامة عمارة عميد الكلية الحسابات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، أن الطلاب حرصو علي دعم المشاركة الانتخابية والادلاء بأصواتهم في لجان الوافدين، وذلك عرفانا منهم بحقهم في المشاركة في اختيار رئيس مصر، وممارسة حقهم الدستوري في العملية السياسية، مؤكدًا أن الطلاب دعوا المواطنيين للمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية.