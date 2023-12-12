الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

توافد أهالى 15 مايو على اللجان فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

واصل أهالي 15 مايو التوافد على صناديق الاقتراع، وسط فرحة عارمة، للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

وعبّر أهالي 15 مايو عن فرحتهم على طريقتهم، واصطحبوا الأعلام المصرية لاستيفاء حقهم الدستوري واختيار رئيسهم المقبل.

وتابع الدكتور مهران عبداللطيف مهران، رئيس حي ١٥ مايو وجميع الأجهزة المعنية، المرور على جميع المقار الانتخابية، للتأكد من سير العملية الانتخابية ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة والإشغالات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأول الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة، بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفًا و340 متابعًا لها.

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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