رئيس اللجنة العامة بمركز الشهداء: الإقبال غير مسبوق وهناك تعاون من جميع الأجهزة

قال المستشار صلاح أبوالفتوح، رئيس اللجنة العامة بمركز الشهداء، بمحافظة المنوفية، إن اللجنة العامة رقم 7 مركز الشهداء بها 50 لجنة فرعية بإجمالي أصوات 218 ألفًا و202 صوت، وتجري العملية الانتخابية على قدم وساق، والإقبال غير مسبوق، والقضاة رؤساء اللجان الفرعية يبذلون جهدًا مقدرًا للغاية.

وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية، أن هناك تعاونًا كاملًا من جميع الأجهزة التنفيذية لخروج العملية الانتخابية بالشكل المطلوب.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.