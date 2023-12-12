زكي القاضي: الشعب له دور عظيم في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، إن الشعب المصري له دور عظيم في الانتخابات الرئاسية 2024، منوهًا بأن الشعب خالف كل التوقعات والقراءات الخاصة بالتقارير الدولية واللإعلام الدولي، والتي أشارت إلى عزوفه عن التصويت.

وأضاف القاضي، خلال لقائه عبر قناة dmc، اليوم، أن التقارير الدولية تحدثت عن عدم تواجد المصريين أمام اللجان الانتخابية خاصة مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة فضلا عن الأوضاع الاقتصادية، ولكن كل وسائل الإعلام العالمية مثل CNN تؤكد على احتشاد المصريين واصطفافهم أمام اللجان من أجل الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيسا للمرحلة المقبلة حتى 2030.

المواطنين يصطفون أمام اللجان الانتخابية

وأوضح الكاتب الصحفي، أن المواطنين يصطفون أمام اللجان الانتخابية منذ الساعة 8 صباحا قبل بدء موعد الاقتراع المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وهو الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن القضاة مدوا مواعيد عمل اللجان بسبب الكثافة والإقبال الشديد على الانتخابات الرئاسية، وهذا الأمر كان غير متوقع نهائيا.