الانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال كثيف من الشباب بشمال سيناء

نقلت قناة "إكسترا نيوز"، في بثها المباشر، لقطات حية من إقبال الناخبين الكثيف في محافظة شمال سيناء، والذي زين توافد الشباب المشهد الانتخابي هناك.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية تسير في عمل منضبط، بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وأوضحت انتظام عملية التصويت في كل اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن هناك إقبالًا ملحوظًا من الناخبين، متابعة: "نشكر المواطنين على مشاركتهم وتفاعلهم الإيجابي ومباشرة حقوقهم الدستورية، وندعو الناخبين للنزول والإدلاء بأصواتهم".

