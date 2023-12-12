غرفة عمليات حزب الجيل: إقبال غير مسبوق على التصويت بالانتخابات في أسوان

واصلت غرف عمليات حزب الجيل الديمقراطي، عملها لمتابعة الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث علي التوالي، ورصد عملية التصويت في الداخل، حيث تتابع الغرفة مع أعضاء وقيادات الحزب وأمناء المحافظات ورؤساء الأمانات الفرعية لرصد العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وفي إطار رصد مشاهدات الغرف الفرعية للحزب لما يجري أمام مراكز الاقتراع في المحافظات، أكدت غرفة عمليات الحزب بمحافظة أسوان أن الإقبال غير المسبوق الذي تشهده الانتخابات الرئاسية الحالية امتد لليوم الثالث، حيث شهدت مراكز الاقتراع بالمحافظة منذ ساعات الصباح الباكر إقبال كثيف من قبل الناخبين خاصة النساء.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024