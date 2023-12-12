الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متطوعة لمساعدة الناخبات: مواطنون بحالات مرضية صعبة أصروا على المشاركة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قالت نسمة الشامي، متطوعة لمساعدة الناخبات بمدرسة الطبري بمدينة الشروق، عن حبها الشديد لمساعدة الناخبات ومشاركة المصريين فى هذا العرس الانتخابي.

وأوضحت أنه منذ اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية وهي تساعد حالات  صعبة وبرغم ذلك أصروا على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، يوم الأحد الماضي، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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