المستشار محمد عثمان: الكثافة تزداد يومًا بعد يوم.. ولم نرصد أى مخالفة

قال المستشار محمد عثمان، رئيس اللجنة العامة بالفيوم، إن اللجنة لديها 13 لجنة فرعية، ويحق فيها التصويت لـ132 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

العمل يسير بصورة مُرضية جدًا

وأكد عثمان، خلال كلمته باجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير عمليات التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بالداخل، اليوم الثلاثاء، أن العمل يسير بصورة مُرضية جدًا، والكثافة تزداد يومًا بعد يوم، ولم نرصد أي مخالفة، وأيضًا لم نتلق شكوى من مندوب أو وكيل.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات، في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية، على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز السلم.