الوطنية للانتخابات: تعرض قاضى لجنة بالوراق فى الجيزة لحادث سير وتأخر فتحها

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن قاضي لجنة 28 بمنطقة الوراق في الجيزة تعرض لحادث سير، ما أدي لتأخر فتح اللجنة.

وأضاف المستشار أحمد بنداري، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن فتح اللجان الانتخابية في انتخابات الرئاسة 2024، في اليوم الثالث والأخير، أنه "تم فتح جميع اللجان الفرعية، وبدأ التصويت من جانب المصريين في أكثر من 11 ألف لجنة على مستوى الجمهورية من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء، وسوف نتابع ساعة بساعة".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.