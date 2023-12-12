الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"طوابير وقعدة على الكورنيش".. شباب لجان المنيل ينتظرون دورهم للتصويت بالانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت لجنة الشهيد طيار محمد جمال بدائرة مصر القديمة والمنيل في القاهرة، زحاما شديدا من قبل الناخبين، خاصة الرجال والشباب الصغير، للتصويت بانتخابات الرئاسة.

وانتظم الناخبون في طوابير من أجل الدخول إلى اللجنة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، كما انتظر البعض منهم على كورنيش النيل المقابل للمدرسة، للاستمتاع بمياه نهر النيل والشمس، منتظرين الدخول للإدلاء بأصواتهم.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024،  أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
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