الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس مجمع الكنائس المعمدانية بالشروق يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الدكتور القس إسحاق قلدس زكي مرزوق، رئيس مجمع الكنائس المعمدانية المحافظة بالشروق، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدرسة الطبري بالمدينة.

وأعرب عن سعادته بهذا العُرس الانتخابي، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب على المصريين، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا.

وشهد محيط لجنتيِّ الاقتراع بمدرستيِّ ياسر جنينة والطبري بمدينة الشروق، حضور كثيف من الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثالث والأخير.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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