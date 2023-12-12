الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القناة الأولى": إقبال المواطنين على لجان الانتخابات بالإسكندرية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

عرضت القناة الأولى، لقطات حية من العمليات الانتخابية في محافظة الإسكندرية، وظهر أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال مراسل القناة الأولى، إن اللجان في الإسكندرية يقف أمامها الكثير من المواطنين، من اليوم الأول، وهناك تنظيم لـ دخول المواطنين، من أجل التصويت، لافتًا إلي أن المواطنين تقف أمام اللجان، من قبل الساعة التاسعة صباحًا، والجميع حريص على التصويت.

الانتخابات الرئاسية 2024

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.

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