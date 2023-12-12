في يومها الثالث والأخير.. كيف رصدت الصحف العالمية المشهد الانتخابي المصري؟

أشاد الدكتور أبو الفضل الإسناوي، رئيس وحدة الدراسات بقطاع أخبار المتحدة للخدمات الإعلامية، بالمشهد الانتخابي الرئاسي، والذي شهد إقبالا كثيفا في جميع المحافظات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في قناة «إكسترا نيوز» أن الترتيبات التي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بعدد كبير من المراسلين الأجانب والذي تمثل في 528 مراسل أجنبي، كانت على أعلى مستوى.

وأوضح أن وسائل الإعلام العالمية أكدت أن الانتخابات المصرية تسير بصورة منظمة وبشكل إيجابي، موضحا أن هيئة الاستعلامات أدت عملًا في غاية الأهمية لسير العملية الانتخابية، بعد نقل بعض المراسلين لبعض اللجان البعيدة.

وتابع الإسناوي: "الملاحظات التي تم تداركها من قبل وسائل الإعلام العالمية، كانت الإقبال الكثيف من قبل الناخبين، علاوة على الضغوط التي تمر بالمجتمع المصري تاثرا بالضغوط الاقتصادية العالمية والسياسية".

وأوضح الدكتور أبو الفضل الإسناوي، رئيس وحدة الدراسات بقطاع أخبار المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الصورة التي نقلت عن العملية الانتخابية في مصر، للعالم، كانت عن مدى الإنبهار بمدى "الجغرافية الانتخابية"، وسيرها حتى في المناطق البعيدة والمحافظات الحدودية.

وواصل: "وسائل الإعلام العالمية أشادت بمدى الإقبال الكثيف للناخبين، وعدم تدخل السلطة المصرية في العملية الانتخابية، علاوة على رصد حالة السعادة التي اظهرها جموع الشعب المصري خلال العملية الانتخابية".

