محافظ أسيوط: فتح جميع اللجان أمام المواطنين فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم فتح جميع اللجان الانتخابية بجميع قرى ومراكز المحافظة اليوم الثلاثاء في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، واستقبلت اللجان الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بـ457 لجنة فرعية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة ومدينة أسيوط الجديدة، وسط تأمين أمني مكثف من قوات الشرطة، وفتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وتابع محافظ أسيوط من غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للمحافظة، سير عملية فتح اللجان وبدء التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتأكد من فتح اللجان في اليوم الثالث والأخير للانتخابات، بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير المساعد، والعقيد محمد الطنطاوي المستشار العسكري للمحافظة، ويحيى زكريا أبورحمة مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام والقيادات الأمنية والعسكرية، وممثلي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة.

وترأس السكرتير العام اللواء علاء بدران غرفة العمليات المركزية بمركز السيطرة، وتابع مع رؤساء المراكز والأحياء فتح اللجان دون أية معوقات أو شكاوى وبدء استقبال الناخبين بجميع اللجان وسط إقبال كبير.

وأشار المحافظ إلى أن جميع اللجان الانتخابية قد فتحت أبوابها في التاسعة تمامًا بحضور رؤساء اللجان من القضاة والمشرفين وسط تواجد أمني لتأمين اللجان وعمليات التصويت، موضحًا أنه لم تحدث أى مشكلات من شأنها عرقلة عمليات التصويت.

وأكد على جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والاستعداد التام بالتنسيق مع كل الجهات لإدارة العملية الانتخابية، والتعامل مع أية مشاكل قد تحدث أثناء سير العملية الانتخابية، والمتابعة المستمرة لعملية التصويت بكل اللجان بالمحافظة من خلال غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة والمجهزة بكل أجهزة الاتصال اللازم، والتي تم تشكيلها لمتابعة الانتخابات حتى إغلاق الصناديق وانتهاء عمليات الفرز بمراكز المحافظة في نهاية اليوم الثالث لعمليات التصويت.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجموع المواطنين للنزول والمشاركة للإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية 2024 لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضارى والديمقراطي، الذى يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن المحافظة قامت بتفعيل خطط الطوارئ في جميع المرافق العامة والخدمية بها (مرفق الإسعاف– قطاع شبكات الكهرباء– قطاع مياه الشرب والصرف الصحي– قطاع الغاز)، مع مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية، وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائى لتأمين اللجان الانتخابية، وتحديد أماكن ومسارات دخول وخروج الناخبين باللجان مع وضع لوحات إرشادية تسهل تحقيق التنظيم الجيد وسلامتهم، فضلًا عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الانتخابي.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان لوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألفًا و21 ناخبًا من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت فى الانتخابات، موزعين على 13 مركزًا إداريًا وحيًا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط