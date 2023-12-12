الأنبا متاؤس ورهبان السريان يدلون بأصواتهم في لجنة الوافدين بوادي النطرون (صور)

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

الأنبا متاؤس ورهبان السريان يدلون باصواتهم في لجنة الوافدين

أدلى نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون، وعدد من رهبان الدير بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية في لجنة الوافدين بمدرسة مصطفى عابد بوادي النطرون.

وشارك نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية وعدد من الآباء الكهنة أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في مدينة شبين الكوم.

وقام نيافة الأنبا توماس مطران إيبارشية القوصية ومير بالإدلاءه بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين في مجلس مدينة ديروط.

بالاضافة الى ذلك أدلى القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة يدلي بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية في لجنة المدرسة القومية الابتدائية بمصر الجديدة.

وحرصا من نيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها بأداء واجبه الوطنى، قام نيافته يرافقه عدد من الاباء الكهنة بالتوجه الى مقر لجنتهم بمدرسة "ام المؤمنين " الابتدائية المعتمدة بحى الشرق، وذلك للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتى بدأت وتستمر لمدة ثلاث أيام.

وناشد مطران بورسعيد الجميع على ضرورة المشاركة في الانتخابات، والايجابية نحو أي عمل وطني لرفعة بلادنا الغالية مصر.

كما شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، في الانتخابات الرئاسية، وذلك بحضوره في لجنة الانتخابات بمدرسة مصطفى كامل في منطقة شيراتون في القاهرة.

وشدد الدكتور أندريه زكي على أهمية دور المواطن في المشاركة الفعّالة، مُشيرًا إلى الإيجابيات الكبيرة التي تأتي من هذه المشاركة ودورها الحيوي في بناء مستقبل بلادنا الغالية مصر.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).