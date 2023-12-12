الأنبا يوليوس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

أدلى الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بصوته في الانتخابات الرئاسية، في لجنة مدرسة العباسية الفنية الثانوية المتقدمة للسياحة والفنادق بالوايلي.

هذا وشارك الأنبا شاروبيم مطران إيبارشية قنا وقفط في التصويت للانتخابات الرئاسية وبرفقته عدد من الآباء الكهنة وأبناء الإيبارشية.

وقال القمص موسى ابراهيم متحدث الكنيسة الرسمي، في تعليق عبر صفحة مركز الكنيسة الإعلامي، إنه رغم الظروف الصحية لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية حرص على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.. نموذج رائع فى الوطنية وحب مصر.

وشارك نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن بالتصويت في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الاتحاد بمدينة ببا.

وقام الأنبا مرقس مطران ايبارشية شبرا الخيمة باداء واجبه الوطني وادلي بصوته في انتخابات الرئاسية.