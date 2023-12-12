الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسقف عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون يشاركون في العرس الديموقراطي (صور)

الانبا اكسيوس
الانبا اكسيوس

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

أسقف عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون يشارك في العرس الديموقراطي 

وشارك نيافة الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون  في الانتخابات الرئاسية.

كما أدلى الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الناصرية الإعدادية بالزقازيق، بمشاركة بعض الآباء الكهنة وعدد كبير من شباب الإيبارشية.

و أدلى الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة عمر بن عبد العزيز بمنطقة طره بالمعادي.

بالإضافة الى ذلك أدلى الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة عزبة الخزان الابتدائية الجديدة بإسنا.

كما قام الأنبا دوماديوس اسقف ايبارشية ٦ أكتوبر واوسيم وتوابعها للاقباط الارثوذكس بالتوجه إلى اللجنة الانتخابية للتصويت الانتخابى، مؤكدا على أن المشاركة الانتخابية حق وواجب وطنى يجب علينا كا مصرين الالتزام به.

من جانبه، شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة للراهبات القبطيات الأرثوذكس ببراري بلقاس، بالمارثون الانتخابي، للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه إلى المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).

 

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