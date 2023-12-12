الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يصوت في لجنة مدرسة الأزبكية الإعدادية (صور)

الانبا باسيليوس
الانبا باسيليوس

أدلى الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الأزبكية الإعدادية.

كما أدلى الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة معهد أبوبكر الصديق الأزهري بالخصوص.

وأدلى الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة بصوته في الانتخابات الرئاسية.

كما أدلى القمص أبرآم إميل وكيل قداسة البابا بالأسكندرية بصوته في الانتخابات الرئاسية، في لجنة مدرسة الشهيد مقدم شريف محمد عمر قسم سيدي جابر، وهي اللجنة المسجل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

وأكد القمص أبرآم في تصريحات له، أن الكنيسة المصرية على مر العصور لها دور وطني كبير تؤديه باخلاص ووفاء، وتأكيدًا على هذا الدور، شجعت الكنيسة شعبها رجالًا ونساءً على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وأشاد وكيل البابا، بالتسهيلات المقدمة من القائمين على العملية الانتخابية ومنها معرفة الرقم في الكشف قبل الحضور وكذلك استمرار العملية الانتخابية ثلاثة أيام مما يسهل الأمور على المواطنين متمنيًا ان تتمتع مصر بالسلام والنمو في كافة المجالات.

 

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