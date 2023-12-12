الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مع هطول الأمطار.. ساحات مغطاة لحشود الناخبين أمام لجان المغتربين بشرم الشيخ

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

رصدت “كاميرا الدستور”، مشاهد تزاحم الناخبين أمام لجان المغتربين بمدينة شرم الشيخ جنوب سيناء، بالتزامن مع بداية فتح باب التصويت في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، والتي عقدت على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

واصطف الناخبون أمام لجان شرم الشيخ في انتظار دورهم للإدلاء بأصواتهم، وتزايدت أعداد الناخبين بشكل ملحوظ في لجان المغتربين من العاملين في المدينة من غير أبناءها، رغم موجة التقلبات الجوية التي تشهدها سيناء وهطول الأمطار.

ووفرت الجهات القائمة على تنظيم الانتخابات ساحة انتظار مغطاة لحماية الناخبين من الأمطار، خاصة مع ساعات الصباح الباكر والمساء، تيسيرًا على الناخبين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

الهيئة الوطنية للانتخابات 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

فيديو: 

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