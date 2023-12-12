أهالي بورسعيد يدلون بأصواتهم في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية (فيديو)

حرص أهالي محافظة بورسعيد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في اليوم الثالث من التصويت في الاستحقاق الدستوري الأهم في مصر.

وتوافد الناخبون على المقار الانتخابية في المحافظة من أجل دعم الدولة المصرية، واختيار رئيس الجمهورية القادم.

وانطلقت الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.