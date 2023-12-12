الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

طوابير أمام اللجان بدمياط في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت لجان مدينة رأس البر في محافظة دمياط، اطفاف المئات من الأهالي في الساعة الأولى من اليوم الثالث في انتخابات رئاسة الجمهورية.

كما تم تشغيل الأغاني الوطنية والتي تفاعل معها الأهالي بشكل احتفالي منذ الدقائق الأولى للتصويت في الانتخابات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من  أول امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

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