إقبال كبير من الناخبين في آخر أيام الانتخابات الرئاسية في الطبري بالشروق

حرص كبار السن مع بداية اليوم الثالث في الانتخابات الرئاسية 2024، على التواجد أمام لجنة الطبري بالشروق للإدلاء بأصواتهم الانتخابي، وقدم أعضاء مستقبل وطن الخدمات لهم تسهيلا عليهم منذ دخولهم حتى خروجهم.

وشهدت لجنتي الشهيد ياسر جنينة والطبري بالشروق إقبال كثيف من جانب الناخبين في آخر أيام الانتخابات الرئاسية من قبل فتح اللجان، حيث حرص المواطنون على الاحتشاد للوقوف أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهد محيط مدرستي ياسر جنينة والطبري تواجد مكثف لأعضاء تنظيم حزب مستقبل وطن الشروق تحت إشراف المهندس ابراهيم شفيق أمين القسم، لتنظيم تواجد الناخبين في ظل الكثافة العددية، وقاموا بتوزيع اعلام جمهورية مصر العربية، وسط أجواء الفرحة والأغاني الوطنية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أول امس الأحد حتى اليوم الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.