"الطاهرى" عن انتخابات الرئاسة: ستظل مصر دولة ملهمة وقادرة على تجاوز التحديات

توقع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن المشهد اليوم سيكون مماثلًا للأيام الماضية، مضيفًا: "نشعر جميعًا بالفخر أننا ننتمي لهذا المجتمع المصري العظيم".

أهم انتخابات شهدتها مصر في تاريخها السياسي

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن انتخابات الرئاسة 2024 هي أهم انتخابات شهدتها مصر في تاريخها السياسي، إذ تعاملت معها الدولة بجدية كبيرة، وسنحصد ثمار هذا الاحترام للمواطن المصري، خلال السنوات المقبلة.

ووجّه "الطاهري" التحية والتقدير لكل وسائل الإعلام المصرية، والتي تجوب شوارع ومحافظات وقرى ونجوع مصر، للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية 2024.

وحول جهود التحالف الوطني ودور المجتمع المدني، أوضح أنه جزء من حصاد الدولة المصرية للمشهد السياسي، وهو دور عظيم وكبير داخل الانتخابات الرئاسية 2024، مرددًا: "يجب أن نفرح بما تم إنجازه ونفرح بدولتنا القوية مصر، وستظل مصر دولة ملهمة وقادرة على تجاوز كل التحديات".