الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار متفاوتة الشدة على الإسكندرية.. والصرف: لا وجود لأى تجمعات مياه بمحيط اللجان الانتخابية

أمطار على الإسكندرية
أمطار على الإسكندرية

شهدت مناطق متفرقة بوسط وغرب مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، وذلك مع الساعات الأولى من صباح اليوم، بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشارت شركة الصرف الصحي، في بيان لها اليوم، إلى أن مناطق وسط وغرب الإسكندرية تعرضت لأمطار متفاوتة الشدة بين خفيفة ومتوسطة، مؤكدةً على عدم وجود أي تجمعات لمياه الأمطار، وتم الاطمئنان على عدم وجود أي تجمعات حول مواقع اللجان الانتخابية والطرق المؤدية إليها.

وأعلن صرف الإسكندرية أنه من المتوقع اعتبارًا من الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر أن تشهد مناطق من محافظة الاسكندرية أمطارًا متوسطة الشدة ورعدية أحيانًا، تزداد شدتها تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار لتكون متوسطة إلى غزيرة، ورعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

واستعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لمراجعة الطرق والشوارع المؤدية إلى المراكز والمقرات الانتخابية، ومتابعتها وإعادة تطهير المطابق والشنايش والاستعداد بسيارات ومعدات الشركة وتمركزهم حول اللجان الانتخابية تحسبًا لأي طارئ، لتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

مشاركة العاملين بالصرف الصحي في الانتخابات 

وشارك العاملون بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية في الانتخابات الرئاسية، ودعم قيادات الشركة للعاملين، وتوفير سبل الانتقال وسط مظاهر احتفالية كبيرة.

ورفع المشاركون اللافتات المدونة عليها عبارات حماسية لحث المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، على أهمية مشاركة جميع العاملين والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وممارسة حقهم الانتخابي في التعبير عن رأيهم بكل حرية، وأن يدعو جميع أفراد أسرهم إلى المشاركة في هذه الانتخابات.

مدينة الإسكندرية هيئة الأرصاد الجوية شركة الصرف الصحي الانتخابات الرئاسية سقوط أمطار

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