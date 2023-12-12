بدء توافد المواطنين على لجان محافظة القاهرة للإدلاء بأصواتهم

بدء توافد المواطنون على لجان محافظة القاهرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، انتظارا لفتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول امس الاحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.