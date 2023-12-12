اليوم الأخير.. إقبال كثيف من ناخبى مصر القديمة قبل فتح اللجان بساعة

شهدت مدرسة عمرو بن العاص إقبالا كثيفا من قبل الناخبين بمنطقة مصر القديمة، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وكان المشهد اللافت للنظر هو انتظار عدد كبير خاصة من كبار السن أمام أبواب اللجان قبل فتحها بساعة، بالإضافة إلى عدد من الشباب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.