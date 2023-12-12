3 شهداء وعدد من المصابين برصاص الاحتلال في جنين بالضفة الغربية

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، يفيد بارتقاء 3 شهداء وعدد من المصابين برصاص الاحتلال في جنين بـ الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء.

استشهاد 12 فلسطينيا بينهم 6 أطفال في رفح

وفجر اليوم استشهاد 12 فلسطينيا بينهم 6 أطفال وإصابة العشرات، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة حرب بحي الزهور شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فجر اليوم.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية في سماء غزة تزامنا مع قصف لمناطق متفرقة في القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف بلدة جباليا شمال القطاع، ومدينة خان يونس جنوب غزة.