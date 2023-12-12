انتخابات الرئاسة 2024.. توافد الناخبين على لجان الجيزة باليوم الثالث

بدأ الناخبون منذ قليل فى التوافد على اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة، فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024، والتى تمتد 3 أيام تنتهى اليوم الثلاثاء، حيث حرص عدد من الناخبين على التوافد على مراكز الاقتراع فى الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

شهدت اللجان الانتخابية، توافد كبير وإقبال متزايد من مواطنى المحافظة بمختلف الأحياء منذ الساعات الأولى لفتح لجان الإقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية، والتي انطلقت صباح امس، وتستمر فعاليات اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تجرى اليوم وغدًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.