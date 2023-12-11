"الزراعة" تنشر فيديو بأبرز مشاركة قطاعاتها ومديرياتها في الانتخابات الرئاسية

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فيديو ييرز مشاركة الوزارة وهيئاتها وقطاعاتها في الانتخابات الرئاسية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

واستعرض الفيديو تصريحات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال ادلاءه بصوته في مقره الانتخابي بمدينة نصر، في الانتخابات الرئاسية، وتوجيهه كافة قيادات الوزارة في القطاعات والهيئات والإدارات المختلفة، فضلا عن المديريات بالمحافظات، بضرورة تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لكافة العاملين، للنزول والمشاركة والادلاء بأصواتهم، والتحلي بالإيجابية، باعتبار المشاركة واجبا وطنيا وحقا دستوريا.

كما استعرض أيضا مشاركة قيادات الوزارة والعاملين بها، في الانتخابات بلجان الوافدين بالعاصمة الادارية الجديدة، فضلا عن مشاركة العاملين بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، ومديريات الزراعة والطب البيطري وتحسين الأراضي، والاصلاح الزراعي.

وحرص العاملون في مديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية امس واليوم لاختيار رئيس مصر القادم حيث قام مديرو المديريات بتوعية العاملين بأهمية المشاركة وتسهيل انتقالهم إلى لجانهم الانتخابية وكذلك لجان الوافدين للعاملين المغتربين.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية أمس الأحد بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة المنارة بمدينة نصر.

وعقب الإدلاء بصوته "القصير" دعا الفلاحين والمزارعين في قرى ونجوع مصر، وجموع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر القادم وسط التحديات الكبيرة المحلية والدولية والتي يشهدها العالم والمنطقة.

وأشاد وزير الزراعة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان، ورجال القضاء لحسن سير العملية الانتخابية.

وأكد وزير الزراعة أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر حاليا يشجع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لافتا إلى أن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطني وحق دستوري.