أحمد إدريس: الشعب المصري ينتصر في الانتخابات ويضع قواعد الجمهورية الجديدة (فيديو)

أشاد الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزي بحزب الحرية المصري، بمشاركة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية بأعداد كبيرة، مؤكدًا أنها تعكس وعيه ورغبته في اختيار مستقبله وبناء الجمهورية الجديدة، وقال إن الشعب المصري دائما يربح الرهانات التاريخية وينتصر على من يحاول النيل منه.

وأثنى إدريس، في حديثه لقناة "إكسترا نيوز"، على دور الشباب والمرأة في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرًا إلى أنهما أظهرا وطنية عالية ووعيا بالمخاطر التي تهدد البلاد.

وقال أمين التنظيم المركزي بحزب الحرية المصري، إن موقفهما تاريخي ويدخل في سجلات مصر العريقة. ووجه الشكر للسيدات المصريات اللاتي شاركن بكثافة في الانتخابات وأبدن حكمة وذكاء في اختيار مستقبلهن ومستقبل البلاد.