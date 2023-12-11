الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي بـ"الحرية المصري": المصريون يقودون مسيرة التحول الديمقراطي

جريدة الدستور

أشاد عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، ومؤسس مبادرة صوتك وطن، بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، وصول نسب التصويت في انتخابات الرئاسة حتى منتصف اليوم الثاني لـ 45 % من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

وقال “عبد الهادي”: المصريون عزموا على الدخول لفترة تاريخية جديدة من التحول الديمقراطي وممارسة الحقوق السياسية والدستورية بشكل أكثر وعيا وإدراكا بمتطلبات وتحديات المرحلة الراهنة.

وأوضح في تصريحات له، أن نسب المشاركة في الاستحقاق الرئاسي تاريخية وتؤكد على مدى وعي المواطنين وإدراكهم لأهمية استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن الحوار الوطني كان أحد مؤشرات نجاح هذا العرس الديمقراطي.

وأضاف أن اصطفاف الشعب المصري في العرس الانتخابي رسالة عالمية قوية لا تقبل المزايدة أو التشكيك.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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