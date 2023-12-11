حملة المرشح حازم عمر: ثانى أيام التصويت مرت دون شكاوى أو معوقات
قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن كثافة التصويت في الانتخابات الرئاسية 2023 استمرت لليوم الثاني في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.
وأضاف "الشقنقيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن الحملة لم تتلق أي شكاوى تعيق العملية الانتخابية واليوم الثاني سار بشكل جيد للغاية والمظهر كان حضاريًا ومشرفًا، متمنيا أن يسير اليوم الثالث والأخير على هذا المنوال، وإذا استمرت هكذا فستكون هذه الانتخابات غير مسبوقة بالنسبة للحضور أو انخفاض عدد المشكلات.
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