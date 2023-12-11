"الوطنية للانتخابات": كثافة الناخبين فاقت توقعاتنا فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية 2024
أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن كثافة الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، فاقت التوقعات، مؤكدًا أنه تم التعامل معها بتوزيع أسرع لبطاقات الاقتراع، والدفع بصناديق الانتخاب، وزيادة عدد القضاة للدعم وكذلك الجهاز الإداري.
توجيهه الشكر لرؤساء اللجان والمواطنين
وجه خلال المؤتمر الصحفي، الشكر لكل رؤساء لجان المتابعة واللجان العامة، لمجهودهم الواضح وتواجدهم على الأرض وحل جميع المشاكل بسهولة ويسر، كما وجه الشكر للمواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي