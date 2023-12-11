الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الوطنية للانتخابات": كثافة الناخبين فاقت توقعاتنا فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن كثافة الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، فاقت التوقعات، مؤكدًا أنه تم التعامل معها بتوزيع أسرع لبطاقات الاقتراع، والدفع بصناديق الانتخاب، وزيادة عدد القضاة للدعم وكذلك الجهاز الإداري.

توجيهه الشكر لرؤساء اللجان والمواطنين

وجه خلال المؤتمر الصحفي، الشكر لكل رؤساء لجان المتابعة واللجان العامة، لمجهودهم الواضح وتواجدهم على الأرض وحل جميع المشاكل بسهولة ويسر، كما وجه الشكر للمواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

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