رسميًا.. فيكتور أوسيمين يتفوق على محمد صلاح ويفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الإثنين عن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023.

وحصد النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، للمرة الأولى في تاريخه.

وتفوق أوسيمين على النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، مع المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، في الحفل الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مدينة مراكش المغربية.

وقاد أوسيمين فريقه نابولي للتتويج ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

وأصبح أوسيمين تاسع لاعب نيجيري يفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

ووصل النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، إلى مدينة مراكش المغربية، من أجل حضور حفل توزيع جوائز «كاف» لعام 2023، الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية.

ويتم تقييم المرشحين لنيل جوائز «كاف» المختلفة، وفقا لأداءهم في الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023، حسبما أعلن «كاف».

وانطلق حفل توزيع جوائز «كاف» في تمام السادسة مساء، بتوقيت جرينيتش (السابعة بتوقيت المغرب)، (الثامنة بتوقيت القاهرة).