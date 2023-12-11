الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. فيكتور أوسيمين يتفوق على محمد صلاح ويفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

فيكتور أوسيمين
فيكتور أوسيمين

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الإثنين عن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023.

وحصد النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، للمرة الأولى في تاريخه.

وتفوق أوسيمين على النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، مع المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، في الحفل الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مدينة مراكش المغربية.

وقاد أوسيمين فريقه نابولي للتتويج ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

وأصبح أوسيمين تاسع لاعب نيجيري يفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

ووصل النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، إلى مدينة مراكش المغربية، من أجل حضور حفل توزيع جوائز «كاف» لعام 2023، الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية.

ويتم تقييم المرشحين لنيل جوائز «كاف» المختلفة، وفقا لأداءهم في الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023، حسبما أعلن «كاف».

وانطلق حفل توزيع جوائز «كاف» في تمام السادسة مساء، بتوقيت جرينيتش (السابعة بتوقيت المغرب)، (الثامنة بتوقيت القاهرة).

افضل لاعب فى افريقيا فيكتور أوسيمين أوسيمين نابولى محمد صلاح

مواد متعلقة

محمد صلاح يُزين التشكيل المثالي لقارة إفريقيا 2023

رئيس اتحاد جدة: التعاقد مع أحمد حجازي كان نقطة التحول بالنادي

الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك بفوزه على التعاون بثلاثية

تقرير يكشف هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2023

جيرونا يحقق انتصارًا تاريخيًا على برشلونة ويتصدر الدورى الإسبانى

الشوط الأول.. برشلونة يتأخر أمام جيرونا في الدوري الإسباني

السيتي يعود لسكة الانتصارات بفوز صعب على لوتون تاون

لوتون تاون يتقدم على مانشستر سيتى بهدف فى الدورى الإنجليزى

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

جوائز "كاف".. كهربا يحصد جائزة أفضل هدف فى إفريقيا لعام 2023

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

تقرير يكشف هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2023

نشأت الديهى يشن هجومًا ناريًا على "مدى مصر" لهذا السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال