الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس لجنة متابعة جنوب القاهرة: إقبال كبير للمواطنينن باللجان الانتخابية حتى الآن

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

وجه أحمد طلبة، رئيس لجنة متابعة جنوب القاهرة، الشكر للهيئة لوطنية للانتخابات على التنسيق االرائع للانتخابات الرئاسية 2024 والتي شعر بها كل مواطن مصري، وكذلك القيادات بمحافظة القاهرة والهيئات الفنية للاستجابة الرسيعة وحل المشكلات الفنية.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي مع الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه منذ الساعات الأولى  للانتخابات يتوافد المواطنين للجان وحتى الأن بصورة مكثفة لم نشهدها من قبل وهي مظاهرة في حب للوطن وحرص من المصريين على أداء حقهم الدستوري.

المواطنون يشعرون بالعرس الانتخابي

وأكد أنه يوجد 336 لجنة فرعية، و18 لجنة وافدين، و18 لجنة عامة، وأن العملية الانتخابية تسير بيسر وبساطة جدا بتوجيهات الهيئة وشعور المواطنين بالعرس الانتخابي ويدجلون بأصواتهم بفرحة وسرور وحتى الان يوجد لجان بها كثافة للمواطنين. 

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