رئيس اللجنة العامة بقسم الساحل: هناك أعداد لا زالت أمام اللجان ونبهنا باستمرار التصويت

قال المستشار محمد عبد الكريم، رئيس اللجنة العامة قسم الساحل القاهرة، إن عدد اللجان الفرعية 40 لجنة، وإجمالي عدد من يحق لهم الانتخاب 487 ألفا، وهناك 3 لجان وافدين و16 مقرا انتخابيا.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة انتظام التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، أن العملية النتخابية تسير بشكل منتظم بفضل ما وفرته الهيئة الوطنية للانتخابات من وسائل واستعدادات للانتخابات، والقضاة يشكرون الهيئة على الجهد العظيم المبذول في هذا الإطار.

وتابع: "تنفيذا للتوجيهات بلغنا الزملاء لحد اللحظة عندنا عدد من اللجان كثير مازال المنتخبين محتشدين أمام اللجان، ونبهنا باستمرار التصويت حتى الانتهاء من الناخبين في حرم اللجان الانتهخابية المحدد".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.