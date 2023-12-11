رئيس لجنة متابعة مركز أخميم: عملية التصويت تعدت نسبة الـ 50%

استعرض المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

قال خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة انتظام التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية إن هناك إقبال كبير من جموع المواطنين للمشاركة في العرس الانتخابي.

وأضاف المشرف على لجنة المتابعة العامة للانتخابات بمركز أخميم، أن الإقبال كثيف منذ أمس وأن عملية التصويت تعدت نسبة الـ 50%.

ورد علي رئيس اللجنة العامة في مركز أخميم: "نؤكد أنه يجوز التصويت ببطاقات الرقم القومي منتهية الصلاحية".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.