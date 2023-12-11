محافظ الإسكندرية: نسبة إقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم خلال اليومين غير مسبوقة

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة، غلق صناديق الاقتراع في المقار واللجان الانتخابية على مستوى المحافظة، في ختام اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أن نسبة إقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم خلال اليومين نسبة غير مسبوقة، وهذا يثبت الوعي الكبير لدى المواطن السكندري.

وأعرب محافظ الإسكندرية، عن شكره وتقديره لكافة المواطنين، لوعيهم السياسي وروحهم الوطنية، وحثهم بضرورة استمرار المشاركة الإيجابية خلال اليوم الثالث، والحفاظ علي حقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية.

وأكد اللواء محمد الشريف أنه خلال اليومين لم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أي شكاوى وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية، لافتًا إلى أنه قام بالمرور على العديد من اللجان والمقار الانتخابية خلال اليومين للتأكد من سير الانتخابات بالشكل الذي يليق بمكانة مصر والإسكندرية أمام العالم.

جاء انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ومحمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، ورؤساء شركات المرافق ومديرو المديريات وجميع الجهات المعنية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.