قيادات حزب حماة الوطن ينظمون مسيرة حشد انتخابي بالقليوبية (فيديو)

نظم قيادات حزب حماة الوطن بالقليوبية، مسيرة مسائية، لحث المواطنين على المشاركة فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وذلك قبل غلق لجان الانتخاب بنحو ساعة.

تصدر المسيرة عدد من رموز الحزب، ورافقهم عدد من الفتيات فى شرائح عمرية مختلفة، كما ضمت المسيرة لفيف من الشباب وكبار السن، وسط هتافات وأنغام الأغاني الوطنية، كما تزين المسيرة أعلام مصر.

ورغم الإضاءات الخافتة والزحام الذي بدا واضحا، إلا أن فريقا من شباب الحزب الذي يرتدي سترات فوسفورية، حرص على تسهيل حركة المسيرة، وتنظيم المشاركين، منعا لأي مشاكل قد تتطرأ بسبب الزحام.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية لمصر 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.