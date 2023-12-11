عريس وعروسة يدليان بصوتيهما بملابس الزفاف فى شمال سيناء

أدلى عريس وعروسة بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بقرية الشهداء غرب بئر العبد بشمال سيناء.

وقال سيد لافي، الأمين العام لحزب حماة الوطن بقرية رمانة، إن العريسين من قرية الشهداء غرب بئر العبد، وقد أدليا بصوتيهما وهما بملابس الزفاف، وذلك دعمًا لحقهما الدستوري وحبًا في مصر وتشجيعًا للشباب في حق النزول للانتخابات.

وقال العريس نبيل سليمان عيد، من قبيلة الملاعبة غرب بئر العبد، إنه وعروسه اتفقا أن يقوما بالإدلاء بصوتيهما قبل أن يذهبا إلى قاعة الأفراح.

حيث قامت العروس ريم سلامة سليم، من نفس القبيلة ومن عائلة أبوسمري، بعمل الكوافير ثم الييشن، وعرضت على عريسها الذهاب للصناديق قبل الذهاب إلى القاعة.

فيما قام أبناء القبيلة بعمل زفة للعروسان خارج اللجنة، وتم الرقص على أغنية تسلم الأيادي وأغان وطنية أخرى أمام باب اللجنة بقرية الشهداء غرب بئرالعبد، مما أدى إلى سعادة غامرة بين الجميع من الحضور الذين باركوا لهما الزفاف السعيد.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء»، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

عريس وعروسة يدليان بصوتها ببدل الزفاف في شمال سيناء

عريس وعروسة يدليان بصوتها ببدل الزفاف في شمال سيناء

عريس وعروسة يدليان بصوتها ببدل الزفاف في شمال سيناء