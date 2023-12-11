لجان الشرابية والزاوية تواصل استقبال المواطنين حتى نهاية اليوم الانتخابى

تواصل لجان أحياء الشرابية والزاوية الحمراء وشبرا والوايلي، استقبال المواطنين حتى نهاية اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية في مشهد ديمقراطي متميز، وحضور أفراد الأمن لتقديم يد العون للناخبين.

وشهدت لجان مدارس الشهيد إمتياز كامل، السرايات، إسماعيل القباني، عبدالمنعم رياض، أحمد لطفي، اليرموك، توافد الناخبين يتقدمهم كبار السن رافعين الأعلام المصرية ومرددين الأغاني الوطنية.

استقبال الناخبين

كانت اللجان الانتخابية قد بدأت استقبال الناخبين منذ التاسعة صباحًا في اليوم الثاني للانتخابات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مسًاء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.