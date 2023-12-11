الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مشهد كرنفالى مبهر.. أهالى رأس البر يحتفلون بالتصويت لاختيار الرئيس فى دمياط

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تجمهر الأهالي في مشهد كرنفالي مبهر أمام لجان مدينة رأس البر في دمياط، محتفلين بالعرس الديمقراطي لاختيار رئيس الجمهورية.

وشهدت اللجان الانتخابية في مدينة رأس البر بدمياط، أحد أشهر مصايف الجمهورية إقبالًا كبيرًا من الناخبين للمشاركة في ثاني أيام التصويت.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن اللجان الانتخابية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين بعد استئناف عملية التصويت لليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية.

وأشارت محافظ دمياط إلى وجود تنسيق كامل مع جميع الجهات على مدار الساعة للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن رأيهم بصناديق الاقتراع كحق دستوري وواجب وطنى للجميع، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولًا بأول من خلال غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

الانتخابات الرئاسية  2024 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ دمياط: إقبال ملحوظ على اللجان منذ بداية الفترة الثانية

بالمزمار والأغاني.. إقبال كبير للمواطنين على لجان رأس البر بدمياط (فيديو)

مسيرات من جامعة دمياط لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية (صور)

محافظ دمياط في جولة تفقدية باللجان الانتخابية: وعي أهالينا رسالة للعالم

وكيل "صحة دمياط": القطاع الطبي يحقق إنجازات في المشاركة بالانتخابات (فيديو)

محافظ دمياط تتابع عملية التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

محافظ دمياط: إقبال نسائي غير مسبوق أمام اللجان الانتخابية

مشاركة واسعة من كبار السن في ثاني أيام الانتخابات بدمياط

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

جوائز "كاف".. كهربا يحصد جائزة أفضل هدف فى إفريقيا لعام 2023

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

جوائز "كاف": الأهلي أفضل نادي في إفريقيا لعام 2023

الانتخابات الرئاسية 2024.. شهادات المراقبين والمتابعين: لم نسجل أى مخالفات أو شكاوى وتيسيرات للكبار وذوى الهمم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال