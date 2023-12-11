مراسل "إكسترا نيوز" من الشرقية: "أجواء تسودها الديمقراطية"

رصد عبدالمنعم إبراهيم مراسل قناة "إكسترا نيوز" من محافظة الشرقية، تفاصيل المشهد الانتخابي بالمحافظة والتسهيلات التي وفرتها الدولة لتسهيل مشاركة الناخبين في التصويت.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأثنين، إن الناخب يعى تحديات ومخاطر الدولة المصرية.

وأضاف أن اللجان الانتخابية بالمحافظة تشهد إقبالا كبيرا في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، حيث يحرصون على التواجد أمام اللجان الانتخابية لممارسة حقهم الدستوري.

وتابع: " الأجواء تسودها النزاهة والديموقراطية لاستكمال ما بدأته الدولة المصرية في تحقيق التنمية والرخاء".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.