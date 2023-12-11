الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

غالانت: إسرائيل "ليس لديها أي نية" للبقاء بشكل دائم في غزة

يوآف غالانت
يوآف غالانت

قال وزير دفاع جيش الاحتلال الاسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الإثنين، إن إسرائيل "ليس لديها أي نية" للبقاء بشكل دائم في غزة، بعد الانتهاء من عملياتها العسكرية التي تشنها ضد القطاع تحت مزاعم القضاء على حركة حماس.

وأضاف غالانت: "نحن منفتحون لمناقشة البدائل حول من سيسيطر على المنطقة طالما أنها ليست مجموعة معادية لإسرائيل"، بحسب وكالة الأنباء الامريكية رويترز.

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غالانت: انتقلنا إلى المرحلة الثانية من العملية البرية فى قطاع غزة

وبحسب رويترز، قال غالانت أيضًا للصحفيين في إسرائيل يوم الاثنين، إن البلاد منفتحة على اتفاق محتمل مع حزب الله المدعومة في لبنان، بشرط أن يتضمن أي اتفاق منطقة آمنة على طول الحدود وضمانات أمنية مناسبة.

البيت الأبيض يبرر تزويد إسرائيل بالفوسفور الأبيض

على صعيد أخر، أعرب البيت الأبيض، اليوم، عن "قلقه" إزاء التقارير الجديدة التي تفيد بأن إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض الذي زودتها به الولايات المتحدة في هجوم بالقنابل على لبنان، أدى إلى إصابة مدنيين وإحراق منازل.

 

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"الشهاوى" يكشف كيفية التعامل مع الفوسفور الأبيض الذى تستخدمه إسرائيل فى فلسطين


وعلق جون كيربي، منسق الشؤون لمجلس الأمن القومي للبيت الابيض على الأمر، قائلًا: "لقد رأينا التقارير، ونحن بالتأكيد قلقون بشأن ذلك سنطرح الأسئلة ونحاول تعلم المزيد"، مضيفًا: "ومن المهم التذكير بأن الفسفور الأبيض له فائدة عسكرية مشروعة من حيث الإضاءة وتقليل الدخان لإخفاء التحركات".

تابع: "ومن الواضح أنه في أي وقت نقدم فيه مواد مثل الفسفور الأبيض إلى جيش آخر، فإننا نتوقع تمامًا أنه سيتم استخدامه لأغراض مشروعة وبما يتماشى مع قانون النزاعات المسلحة".

يوآف غالانت غزة إسرائيل الاحتلال إدارة غزة

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