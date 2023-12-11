قبل غلق لجان التصويت بدقائق.. إقبال كثيف من قبل الناخبين بمصر القديمة والمنيل

شهدت لجان المنيل ومصر القديمة، إقبال كثيف قبل غلق اللجان بدقائق، حيث شهدت الساعات الأخيرة من اليوم الثاني للإنتخابات الرئاسية 2024 تواجد أسر بأكملها للإدلاء بأصواتهم.

كما توافد علي لجنة مدرسة عمرو بن العاص، حسن السويدي ومدرسة الشهيد محمد جمال، إقبال كبير من قبل الشباب وصغار السن، فضلًا عن توافد عدد كبير من النساء وكبار السن.

وشهدت لجان مصر القديمة حالة من التيسير علي الناخبين منذ دخولهم من باب المدرسة وحتي وضع ورقة التصويت في الصندوق.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.